كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - مدرب سيمبا: الأهلي الأقوى إفريقيًا.. والحكام يساندون الأندية المصرية

سيمبا

اعترف باتريك أوسيم المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني بقوة الأهلي قبل مباراتهما في دوري أبطال إفريقيا لكنه أعرب عن تخوفه من التعرض لظلم تحكيمي في مصر.

ويلتقي الأهلي وسيمبا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للبطولة القارية.

وقال باتريك أوسيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت أخطط للوصول الى دور المجموعات الذي لم يتأهل له سيمبا منذ 15 عاما، متفائل بفريقي، وفي نفس الوقت سيكون من الطبيعي أن نفشل في عبور دور المجموعات لقد وقعنا في أخطاء غبية لذلك خسرنا أخر مباراة بخماسية، وإذا صعد لربع النهائي سيكون أمرا عظيما".

وأضاف: "المشاركة في دور المجموعات سيعطينا خبرة جيدة لأن الفريق سيواجه منافسين أقوياء، وسترون أن سيمبا يمتلك لاعبين يستحقون اللعب في فرق أكبر".

وواصل: "طبيعي أن أدرس لاعبي الأهلي من ناحية نقاط القوة والضعف، ولكي أكون أمينًا أعلم أننا سنواجه أقوى فريق في القارة خلال الـ10 سنوات الماضية، وستكون المباراة قوية، ولن أتوقع أن أحصل من الأهلي على نقاط في ملعبه ولكن سأنتظر مباراة العودة".

وأردف: "سنواجه الأهلي متأخرين بهدف من الدقيقة الأولى، لأن الحكام الإفريقية يساندون الأندية المصرية، سواء من ناحية احتساب ركلة جزاء أو هدف خاطئ، هذا أمر طبيعي دائمًا ما يحدث ذلك مع الأندية المصرية".

وتابع: "الأهلي عانى من بعض الإخفاقات لكن أعلم أنه من أحد أهم فرق القارة، وأعلم كيفية وضع عراقيل له في مباراة السبت ولكن هل يستطيع لاعبي فريقي تنفيذ خطتي؟".

واستطرد: "أنا قادر على خلق المشاكل للأهلي ولكن لا أثق في قدرة لاعبي سيمبا على تنفيذ خطتي".

واستأنف: "بخصوص الجماهير فالأمر ليس مهمًا أن يحضر المباراة خمسة آلاف فقط في مصر للنادي الأهلي، بل على العكس أنا أحب أن ألعب في حضور جماهيري كبير".

واختتم: "انا لا أتوقع شيئًا في لقاء الأسكندرية ولكن علي التأكيد أن مباراة العودة ستكون مختلفة، وسترون أن سيمبا يمتلك لاعبين يستحقون اللعب في فرق أكبر".