كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - راكيتيتش: مواجهة إشبيلية معقدة ونأمل في قلب الطاولة عليهم

راكيتيتش

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، أن مواجهة إشبيلية بكأس ملك إسبانيا ستكون معقدة للغاية.

النادي الكتالوني تعرض للهزيمة بهدفين دون رد من نظيره الأندلسي، بذهاب ربع النهائي للمسابقة.

وقال راكيتيتش في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"الإسبانية: "نريد الفوز، نعلم أنها ستكون مباراة معقدة جدًا خصوصًا مع نتيجة لقاء الذهاب".

وأضاف: "لقد استطعنا قلب الطاولة على ليفانتي ونريد أن نفعل الشيء ذاته للاستمرار في الكأس".

وأختتم راكيتيتش بشأن تحقيق البارسا لثمانية انتصارات متتالية في الليجا: "يمكننا دائمًا اللعب بشكل أفضل، كل واحد يحاول بذل قصاري جهده".