كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - تأجيل محاكمة 35 متهما في «فض رابعة» لـ3 فبراير

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ3 فبراير لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت الجلسة الماضية، شهدت قيام دفاع المتهم صلاح مخيمر، بتسليم خطاب النيابة بشأن إخطار مدير الشئون القانونية بجهاز التعمير والإسكان للشهادة في الدعوى للمحكمة، وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع، قائلا: "كيف يقوم الدفاع بتسليم خطاب إخطار الشاهد والخطاب عليه ختم النيابة، فهذا الخطاب لا يسلم للمحكمة إلا من خلال النيابة، وطالب رئيس المحكمة النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة".

يشار إلى أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.