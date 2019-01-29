كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - إزالة 132 حالة تعد على أراضى الدولة بالدقهلية

شنت، الأجهزة التنفيذية، اليوم، الثلاثاء، فى 9 مراكز ومدن بمحافظة الدقهلية، حملة لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ضمن الموجه 12 التى أطلقت فى يناير الجارى، حيث تمت إزالة 132 حالة تعدى منها 83 تعد بالزراعة و50 حالة تعد بالبناء وبلغت المساحة التى تم ازالة المبانى عليها 5544 مترا بالإضافة إلى 7 أفدنة و15 قيراطا و22 سهما تم ازاله التعديات بالزراعة عليها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التى تم إزالة التعديات عليها 1880 حالة تعد منها 1178 تعد بالبناء و702 تعد بالزراعة، وبلغ إجمالى المساحات المبنية التى تم إزالة التعديات عليها 202 ألف و65 مترا كذلك تم ازالة التعديات بالزراعة بإجمالى 101 فدان و7 قراريط وسهما واحدا.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إن حملات إزالة التعديات حققت نتائج كبيرة، مؤكدا إصرار الدولة على إزالة جميع التعديات ومحاسبة المخالفين وكذلك استرداد الأراضي المملوكة لها والتى سبق أن أكدت أنها أموال عامة ملك لجميع المصريين ولا يجب التفريط فى متر واحد منها لأن من يفرط فى أموال الشعب يجب ان يحاكم فورا.