كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب تروسيكل بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في انقلاب تروسيكل بمصرف بحر البقر بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بإنقلاب تروسيكل في مصرف بحر البقر بدائرة مركز أبو حماد، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

وتم نقل المصابين وجثتي المتوفيان لمستشفي الزقازيق الجامعى وأبوحماد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على جثتي المتوفيان تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.