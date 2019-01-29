كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - حبس مسجل بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات بقليوب



أمرت نيابة قليوب بحبس مسجل شقي خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز قليوب بضبط "مصطفى.ع.م" سابق اتهامه في 8 قضايا مخدرات وفرض سيطرة مسجل شقي خطر. وضبط بحوزته فرد خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين المخدر 150 جراما ومبلغ مالي بقصد الاتجار تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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