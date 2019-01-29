كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - الصين تعبر عن قلقها وترد على الاتهامات الأمريكية لشركة هواوي

عبرت الصين، اليوم، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات الجنائية التي وجهتها الولايات المتحدة لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية ومديرتها المالية منج وان تشو بالتخطيط لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وحثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالكف عن "القمع غير المبرر" للشركات الصينية، بما في ذلك هواوي، وبإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق منج.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الصين ستحمي بكل حزم المصالح المشروعة للشركات الصينية.

كانت وزارة العدل الأمريكية اتهمت شركة هواوي ومديرتها المالية منج وان تشو بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وذلك من خلال العمل معها من خلال شركة تابعة في معاملات حاولت إخفاءها.

وفي قضية منفصلة، اتهمت وزارة العدل هواوي بسرقة تكنولوجيا صنع أجهزة الإنسان الآلي من شركة (تي. موبايل يو.إس). وكانت هواوي قد قالت إنه تمت تسوية النزاعات بين الشركتين في 2017.