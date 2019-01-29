كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - ماكرون يضع باقة زهور أمام اللوحة التذكارية لشهداء البطرسية

حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على زيارة الكنيسة البطرسية، الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووضع باقة من الزهور أمام اللوحة التذكارية لشهداء الكنيسة.

وزار الرئيس الفرنسي اليوم، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رفقة زوجته، ووفد من السفارة الفرنسية في القاهرة.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووفد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقدم قداسة البابا شرحا عن تاريخ الكنيسة البطرسية، وملابسات الحادث الذي وقع منذ عامين.