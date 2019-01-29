كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - البابا تواضروس يشرح لماكرون مكونات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رفقة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعد تجديدها.

وقدم قداسة البابا شرحا وافيا، للكاتدرائية، وتاريخ إنشائها، وما تحويه من أيقونات.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار زيارته الحالية لمصر.

واستقبل الرئيس الفرنسي، بجانب قداسة البابا تواضروس، بعض أساقفة المجمع المقدس، والقمص إنجليوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، ولفيف من الكهنة، وإعلامي الملف القبطي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح لـ"فيتو"، إن الكنيسة القبطية مؤسسة مصرية وطنية لها مكانتها في الشرق الأوسط والعالم مثل مؤسسة الأزهر، ولذلك زيارتها تكون لها أهمية بالغة للتواصل.