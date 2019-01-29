كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء - عيار 21 بـ639 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، على أسعار إغلاق أمس الإثنين، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 639 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 قيمة 547 جنيها للجرام، وعيار 24 قيمة 730 جنيها للجرام، أما الجنيه الذهب فبلغ 5112 جنيها.

وسجل السعر العالمي للأوقية نحو 1301 دولار.

وشهدت أسعار الذهب أمس عن انخفاضا بقيمة 8 جنيهات بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والذى سجل تراجعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين ، حيث بلغت نسبة الانخفاض مقابل الجنيه ما بين 19 و22 قرشا دفعة واحدة ، لتم تداوله بسعر 17.63 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في أغلب البنوك المصرية.