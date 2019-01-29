كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - ننشر أسعار الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 29/1/2019

شهدت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، 29 يناير 2019، انخفاضا فى بنك مصر ايران للتنمية فسجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي الكويتي" بيريوس" 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 17.55 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع وفقا لأحدث إصدار للبنك المركزى المصرى.

وسجل الدولار 17.58 جنيه للشراء و 17.68 جنيه للبيع فى بنوك (الأهلى، مصر، المصرف المتحد، قناة السويس، والبركة، مصرف أبوظبى الإسلامى، بنك بلوم مصر، والعربى الإفريقى الدولى).

وبلغ سعر الدولار 17.57 جنيه للشراء و 17.67 جنيه للبيع فى بنوك (المصرى الخليجى، الأهلى اليونانى، الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، كريدى اجريكول).