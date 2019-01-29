كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - شاهد عجوز يعرض حياته للخطر لسبب غريب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ عجوز على غطاء السيارة ، أثار التعجب والدهشة من قبل المتابعين على صفحات السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل وفقا قناة "ABC" الأمريكية، تفاجيء المواطنين في شوارع أمريكا بعجوز على غطاء سيارة، تسير في الشارع بسرعة تخطت الـ 110 كيلو متر في الساعة بطريقة تعرض حياة هذا العجوز للخطر.

وجاء سبب تواجد العجوز على غطاء السيارة بعد نشوب خلاف بين الاثنين على بوليصة التأمين، وأن سائق من ولاية ماساتشوستس الذي يبلغ من العمر 37 عاما، قام بنقل عجوز عمره 65 عاما على غطاء السيارة متعمدا بعد الخلاف الذي حدث بينهما.

وقام السائق بهذا الفعل بعد خلاف كبير حول قضية اتفاق على عقد تأمين، وبعد هذا قرر السائق يسير ولكن العجوز وقف أمامه فهذا أدى إلى قيام السائق بتصادم العجوز الذي ركب على غطاء السيارة، ولم يستطيع أحد جعله يقف وبعد فترة وقف سائق أمامه يهدده بسلاح حتى وقف، وقبضت ععليه الشرطة فيما بعد بسبب ما فعله.