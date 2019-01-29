كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - تعرف على حالة الطقس غدًا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحرى، والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئًا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر ويصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح المثيرة للأتربةوالرمال على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات حرارة المناطق غدا الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية: 18: 6

السواحل الشرقية وشمال سيناء: 20: 8

الوجه البحرى والقاهرة: 20 : 10

جنوب سيناء والغردقة: 23: 12

شمال الصعيد : 21: 5

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 24: 9