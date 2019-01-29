كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - مهندسين في صورة ذئاب بشرية - سبعة قصص اغتصاب من جهنم - ملف كامل

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التي هزت الراي العام كله بشان اغتصاب المهندسين لزميلاتهم وغيرهم من الفتيات وجاءت على النحو التالي:

قصة اغتصاب مهندس لفتاة من جهنم:

أشعلت حادثة اعتداء مهندس برمجيات على أطفال بدار أيتام رسالة بالقاهرة، النيران في نفوس الجميع لما للحادثة من صدا ومردود سلبي ، وهو ما جعل المهتمين بالقضية يعتبرون قضية الإيواء بدور الأيتام المنتشرة بمحافظات مصر جميعها ما هي إلا قنابل موقوتة مستعدة للاشتعال في أي وقت. وأكدت الدكتور أمينة حجاج طبيبة نفسية، أن ملف رعاية الأيتام بدور الرعاية جميعها تحتاج إلى تقويم وإعادة هيكلة، وهو ما سينعكس إيجابيا على القضية بأكملها ونفوس الأطفال، ويجعل كل طفل منهم مهيأ، وفي حالة استعداد لإدارة الأزمة التي ستواجهه بطريقة أكثر عملية، مشيرة إلى أهمية تواجد مشرف نفسي واجتماعي وفني بخلاف المدرسين ومشرفي الأمن، وأن تخضع الدور إلى رقابة بصفة دورية ومفاجأة، وأن يتم رصد أي مخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة في الحال وحتى يتم تحقيق الأمن في الأماكن التي من المنتظر أن تحل محل الأسرة؛ حيث تمنح العطف والحنان والتربية وكذلك الحب وليس مجرد منشآت أنشأتها الدولة أو رجال الأعمال لتتحول إلى سجون يتم إيداع أطفالنا الأيتام بها. وأشارت حجاج إلى أهمية إخضاع الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب إلى الملاحظة والعلاج النفسي للتأكد من إزالة أي آثار سلبية سببتها الأزمة التي تعرضوا إليها، وأكدت أهمية معالجة أي آثار نفسية سلبية يتعرض لها الطفل بدار الأيتام وإلا سنواجه داخل الطفل مجرما صغيرا وربما يتحول إلى بلطجي أو مسجل خطر في المستقبل. من جانبه، أكد محمد. ع أحد المشرفين الاجتماعين بإحدى دور الرعاية بالإسماعيلية، غياب الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الأسرة والطفولة على أساليب التربية داخل هذه الدور، وأيضًا على الهيكل الوظيفي واختيار العاملين بالدور من أمهات بديلات ومشرفين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين. وأشار إلى أن هناك عدة حلول يمكن الاستعانة بها لحل الأزمة ومساعدة دور الرعاية في إدارة العملية التربوية في شكلها الأمثل، وهي ان يتم عمل دورات تربوية لتدريب الأمهات البديلات لإكسابهن أساليب التربية، ويتم عمل عقود للعاملين بداخل هذه الدور حتى يشعر الموظفون بالأمان مع تحديد سياسة عمل لتقييم طرق تريبة الأطفال وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على كل العاملين، ومن ثم يتم تثبيتهم. وأكدت أماني خولي إحدى المشرفات، أن واقعة الاعتداء على أطفال جمعية رسالة إهمال شخصي من قبل القائمين على العمل داخل الدار، بتركهم المهندس يتجول بالدار ويغتصب الفتيات دون وجود أي مراقب أو مشرف واحد معه، مؤكدة أن دور الأيتام بالإسماعيلية تخضع لرقابة صارمة ولا مجال لتكرار مثل تلك الكارثة.

ناتي للقصة المرعبة :

قررت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، حبس مهندس في اتهامه باغتصاب فتاة تربطه بها علاقة عاطفية بمدينة نصر.

وبحسب التحقيقات فإن المهندس المتهم ادعى أنه ضابط شرطة في محاولة منه لإيقاع إحدى الفتيات في حبه وعند مقابلتها، في أحد كافيهات مدينة نصر قام بوضع مخدر داخل كوب عصير، ثم نقلها إلى شقتها واغتصبها.

وتلقى قسم أول مدينة نصر بلاغا من الفتاة ومن خلال التحريات تبين أنه يعمل مهندسًا أوهم الفتاة بأنه ضابط شرطة، تم القبض علي المتهم وإحالته للنيابة التى أمرت بحبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

ثم نتحول للقصة الثانية التى هزت الراي العام:

اشعلت حادثة اعتداء مهندس برمجيات على أطفال بدار أيتام رسالة بالقاهرة، النيران في نفوس الجميع لما للحادثة من صدا ومردود سلبي ، وهو ما جعل المهتمين بالقضية يعتبرون قضية الإيواء بدور الأيتام المنتشرة بمحافظات مصر جميعها ما هي إلا قنابل موقوتة مستعدة للاشتعال في أي وقت. وأكدت الدكتور أمينة حجاج طبيبة نفسية، أن ملف رعاية الأيتام بدور الرعاية جميعها تحتاج إلى تقويم وإعادة هيكلة، وهو ما سينعكس إيجابيا على القضية بأكملها ونفوس الأطفال، ويجعل كل طفل منهم مهيأ، وفي حالة استعداد لإدارة الأزمة التي ستواجهه بطريقة أكثر عملية، مشيرة إلى أهمية تواجد مشرف نفسي واجتماعي وفني بخلاف المدرسين ومشرفي الأمن، وأن تخضع الدور إلى رقابة بصفة دورية ومفاجأة، وأن يتم رصد أي مخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة في الحال وحتى يتم تحقيق الأمن في الأماكن التي من المنتظر أن تحل محل الأسرة؛ حيث تمنح العطف والحنان والتربية وكذلك الحب وليس مجرد منشآت أنشأتها الدولة أو رجال الأعمال لتتحول إلى سجون يتم إيداع أطفالنا الأيتام بها. وأشارت حجاج إلى أهمية إخضاع الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب إلى الملاحظة والعلاج النفسي للتأكد من إزالة أي آثار سلبية سببتها الأزمة التي تعرضوا إليها، وأكدت أهمية معالجة أي آثار نفسية سلبية يتعرض لها الطفل بدار الأيتام وإلا سنواجه داخل الطفل مجرما صغيرا وربما يتحول إلى بلطجي أو مسجل خطر في المستقبل.

من جانبه، أكد محمد. ع أحد المشرفين الاجتماعين بإحدى دور الرعاية بالإسماعيلية، غياب الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الأسرة والطفولة على أساليب التربية داخل هذه الدور، وأيضًا على الهيكل الوظيفي واختيار العاملين بالدور من أمهات بديلات ومشرفين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين. وأشار إلى أن هناك عدة حلول يمكن الاستعانة بها لحل الأزمة ومساعدة دور الرعاية في إدارة العملية التربوية في شكلها الأمثل، وهي ان يتم عمل دورات تربوية لتدريب الأمهات البديلات لإكسابهن أساليب التربية، ويتم عمل عقود للعاملين بداخل هذه الدور حتى يشعر الموظفون بالأمان مع تحديد سياسة عمل لتقييم طرق تريبة الأطفال وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على كل العاملين، ومن ثم يتم تثبيتهم. وأكدت أماني خولي إحدى المشرفات، أن واقعة الاعتداء على أطفال جمعية رسالة إهمال شخصي من قبل القائمين على العمل داخل الدار، بتركهم المهندس يتجول بالدار ويغتصب الفتيات دون وجود أي مراقب أو مشرف واحد معه، مؤكدة أن دور الأيتام بالإسماعيلية تخضع لرقابة صارمة ولا مجال لتكرار مثل تلك الكارثة.

ثم نتحول لقصة اخري:

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يتم بيع السروال أو “شورت الأمان” على بعض مواقع الإنترنت مقابل 87 جنيهًا إسترلينيًا، حيث يمنع القفل إنزال السروال بالقوة، بينما يرن الإنذار في حالة تمزقه.

وذكر الإعلان “بالكاد لا يمر يوم دون سماع أنباء حول الاعتداءات الجنسية، وقد سمعنا في الآونة الأخيرة أن أباً من كليفي تمكن من منع محاولة اغتصاب ابنته، والجديد في سوق أجهزة الحماية الآن، هو ملابس داخلية ذات قفل رقمي”.

الطلب على هذا الابتكار، نتج عن هجمات الجنس الجماعي في كولونيا، في احتفالات عشية رأس السنة، عام 2015 و2016، والتي شهدت اعتداءات جنسية عديدة على النساء.

حاز المنتج على ردود فعل متباينة على الإنترنت، حيث علق أحد مستخدمي الإنترنت: “أعتقد أن الفكرة جيدة، فلا أحد يعرف ما يجري في رؤوس أولئك الجناة، ولكن بصراحة من المؤسف اضطرار أحدهم لابتكار مثل هذا الاختراع”.

بينما علق آخر متسائلاً: “ماذا لو تم تهديد السيدة بالسلاح واضطرت لفتح القفل، إذا لم ينجح الجناة في ذلك؟”.

يذكر، أن منتجاً مماثلاً ظهر في أستراليا عام 2013، وفي ذلك الوقت، وصفت الكاتبة لويز بنينجتون، المنتج، بأنه “حزام العفة الحديث”.

وأضافت: “دعونا نركز على منع الرجال من اغتصاب النساء، بدلاً من تقييد حرية المرأة”.

أصبحت أجهزة الأمان المماثلة، مثل الإنذار لحقائب اليد، متاحة بوفرة مؤخرًا في متاجر ألمانيا، لحماية النساء من الهجمات المحتملة.

ثم نتحول للقصة التى افزعت الراي العام:

يتحدثون منذ يومين عن مهندس أنظمة كومبيوتر، عمره 30 سنة، متهم الآن بما لم يسبقه إليه أحد في بلاد التوابل والبهارات، وهو اغتصابه طوال 5 أيام لزميلة في العمل، أصغر منه سنا بثلاثة أعوام، لتقبل بالزواج منه، بعد أن "يقنعها" باعتناق الإسلام.

المهندس هندي، اسمه سييد عماد حسن، ومتخرج من "جامعة جلال لال نهرو للتكنولوجيا" في مدينة حيدر آباد. أما ضحيته، فممنوع نشر اسمها هناك، لذلك لم تذكره وسائل إعلام هندية، اطلعت "العربية.نت" في إحداها على قصته، وهي صحيفة Indian Express الإنجليزية اللغة، المتضمن خبرها بأنها رفضته عندما أطلعها على نواياه بالزواج، قائلة إن عائلتها ترفض اقترانها بمن ليس من دينها.

كتبوا أنه وزميلته كانا يعملان معا في شركة لإصلاح الكومبيوترات بإحدى ضواحي "حيدر آباد" عاصمة ولاية "أندرا برديش" على الساحل الجنوبي الهندي، ونشأت بينهما صداقة لم تجر رياحها كما تشتهي سفينة حسن، فراح يضايقها حتى فرت منه وانتقلت في أغسطس الماضي للعمل بدبي، لكنها لم تهنأ ولم تعرف طعم السكينة، وفق الوارد بتحقيق للشرطة، تضمن أنه بدأ يزعجها "أونلاين" في مواقع التواصل.

أقفل عليها الأبواب وخطفها وحبسها

اضطرت إلى محاورته "فيسبوكيا" وعبر Skype التواصليين، لأنه بث إليها بفيديو وصور تجمعهما معا في "حيدر آباد" وهدد بأنه "سيرسلها الى والدها" وفق ما قرأت "العربية.نت" مما نقلته الصحيفة عن مفتش بشرطة المدينة، اسمه رافيندرا، ومد "انديان اكسبرس" بمزيد من المعلومات، انتشرت بمعظم اللغات الحية في وسائل إعلام عالمية.

ذكر رافيندرا، أن حسن وافق في إحدى المرات على تسليمها الفيديو والصور "شخصيا" إذا ما عادت إلى حيدر آباد، فأخذت عطلة من عملها، وعادت إلى المدينة زاعمة حين استقبلها في 14 ديسمبر الجاري في المطار، بأنها ستبقى فيها ولن تعود، فطلب أن ترافقه الى شقته ليعطيها ما وعدها، وهناك شهر عليها سلاح السهل الممتنع: أقفل عليها الأبواب، وخطفها وحبسها فيها، وأخذ منها هاتفها الجوال، وجعل منها كائنا معزولا عن العالم، كما طرزان الغابات.

ومضى حسن بمخططه أكثر، فطلب من الشركة التي يعمل فيها عطلة مدتها 3 أيام "تفرّغ خلالها للإمعان في اغتصابها بالشقة" على حد ما روت مسؤولة بقسم في الشرطة معروف في الهند باسم She Time أو "فريق هي" المختص بقضايا المرأة والعنف ضدها، كما والتحرشات بها على أنواعها.

وسيقبع "الشاطر حسن" سنوات وراء القضبان

قالت المسؤولة انه كان يخبر زميلته السابقة بأنه سيبقى يغتصبها الى أن ترفع الراية البيضاء "وتقبل الزواج به بعد أن تعتنق الاسلام". وفي احدى المرات هدد باشعال النار فيها وقتلها محروقة، كما وبخنقها "وانتزع منها هاتفها الجوال، وعلم بالكلمات السرية التي تدخل بها الى "فيسبوك" وبريدها الألكتروني" وبدأ يستخدمهما، موحيا للجميع بأنها تكتب من دبي "وبهذه الحيلة منع أي اتصال لها بأحد" وفق المسؤولة في "فريق هي" الشهير.

في لحظة خاطفة بعد 5 أيام من الأسر المرفق برعب واغتصاب، انقضّت الزميلة السابقة غفلة على هاتفه الجوال نفسه، وكتبت الى أصدقائها "الفيسبوكيين" كلمات اتصل بعضهم على إثرها بشقيقها المقيم في مدينة بعيدة 450 كيلومترا عن "حيدر آباد" فركب القطار ووصل وأبلغ شرطتها التي أرسلت دورية على عجل.

داهموا الشقة، وعثروا عليها حبيسة داخل الحمام، وعليها رضوض، وسريعا وجدوه فاعتقلوه، في حين ذكرت صحيفة أخرى اطلعت "العربية.نت" على خبره فيها، وهي The Times of India الإنجليزية اللغة أيضا، أنه كان بشقته وقت مداهمتها، وفيها وجدوا بجهازه "اللابتوب" الفيديو والصور التي استخدمها لتهديدها، فاقتادوه وعيّنوا يوما الشهر المقبل ليمثل فيه أمام القضاء، وبعده سيدينون "الشاطر حسن" بما يزجون به وراء القضبان لسنوات.

ثم نانتي لقصة اكثر بشاعة وانتقام:

استمعت محكمة الجنايات في دبي أمس، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، إلى محامي مهندس متهم باغتصاب خادمته، الذي دفع ببطلان صدقية التهمة التي قدمتها الشاكية في الشرطة، على اعتبار أن «الدليل الفني يخالف الدليل القولي» بحسب قوله، معتبراً أن التهمة «ملفقة من قبل الخادمة»، وحددت المحكمة الإثنين المقبل جلسة الحكم في القضية.

وقالت نيابة بر دبي إنه «في مارس الماضي، تحيّن المتهم (33 عاماً) هندي يعمل مهندساً فرصة خروج أفراد عائلته من المنزل، ووجوده بمفرده مع خادمته بنغالية (27 عاماً) واغتصبها كرهاً عنها».

وكانت المجني عليها أدلت بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة أنها «في اليوم الرابع لحضورها الدولة، وأثناء عملها في المطبخ حضر المتهم وطرحها أرضاً وواقعها، وفي اليوم العاشر وعند استيقاظها من النوم فوجئت به نائماً بجانبها، وفوجئت بنزيف فصرخت، لكنه وضع حبّة في فمها أفقدتها الوعي».

وتساءل دفاع المتهم، المحامي عبدالمنعم بن سويدان أمس، في مرافعته الشفهية أمام المحكمة عن العقار، الذي يظهر مفعوله سريعاً الذي اعطاه موكله لخادمته ما سبب لها التخدير الفوري، مشيراً إلى أن «التقرير الجنائي أثبت أن عينة دم المجني عليها خالية من المواد المخدرة والكحولية والسامة، ما ينفي ما أفادت به في شكواها».

وتابع أنه «يملك كشفاً من جهة عمل موكله يثبت أنه في يوم الواقعة كان على رأس عمله من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، في الوقت الذي أقرت فيه الشاكية أنه اغتصبها في العاشرة صباحاً».

وذكر بن سويدان أن «المتهم لا يمكنه الانفراد بخادمته كون أفراد أسرته تسكن معه». مشيراً إلى أن «والدي زوجته يقيمان معه في السكن، وأنه يملك ما يثبت أنهما غادرا الدولة مساء يوم الواقعة التي ادعتها الشاكية، من تذكرة سفرهما، علاوة على وجود ابن المتهم البالغ من العمر أربع سنوات في السكن». وقال إنه «لو كانت الجريمة بالفعل حدثت، لن تقرر الشاكية رغبتها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى»، لافتاً إلى أن الخادمة طلبت من عضو النيابة، أنها تود التنازل وترغب في مغادرة الدولة، متسائلاً عن «تأخر رفع المجني عليها شكواها ضدّ المتهم بعد مرور 10 أيام من مواقعته لها؟».

يشار إلى أن الطبيبة الشرعية أفادت في شهادتها بأنها «وجدت حرقاً من الدرجة الثانية على ساعد المجني عليها الأيسر، وأن فض غشاء البكارة معاصر لتاريخ الواقعة التي أبلغت عنها المجني عليها». وشهد صديق المتهم الذي أحضر الخادمة إليه بأنها شكت إليه ضيقها من المتهم، وأنها غير مطمئنة إليه، وكانت تبكي أثناء اتصالها به.