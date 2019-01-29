كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - استقرار أسعار العملات العربية اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، 17.58 جنيه للشراء و17.68جنيه للبيع، وفقًا لتقرير البنك الأهلى، وكان الدولار قد سجل أمس الأحد 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

على مستوى أسعار صرف العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7023 جنيه للشراء و4.729 جنيه للبيع، فيما حقق الدينار الكويتى 57.9433 جنيه للشراء و58.3306 للبيع، أما الدرهم الإماراتى فسجل 4.7863 و4.8135 جنيه شراءً وبيعًا على الترتيب