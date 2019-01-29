كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - معركة فى الجو.. سوخوى الروسية تجبر طائرة أمريكية على الهروب

نفذت مقاتلة روسية من نوع "سوخوي-27" ، الاثنين، عملية اعتراض طائرة استطلاع حربية أميركية فوق مياه بحر البلطيق، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت الوزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته الوكالة: "رصدت الوسائل الروسية لمراقبة المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من حدود الاتحاد الروسي. ولاعتراضه أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوام القوات الدورية للدفاع الجوي".

وأضافت الوزارة أن "طاقم المقاتلة الروسية اقترب من الهدف الجوي بمسافة آمنة، وحدد أنه طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأميركية من نوع P-8A Poseidon".

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" نقلا عن البيان أنه "بعد ابتعاد الطائرة الأجنبية عن حدود الاتحاد الروسي، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها".

وبحسب وزارة الدفاع، تنفذ المقاتلات الروسية دوريا عمليات اعتراض ومرافقة لطائرات حربية غربية تقوم بأنشطة استطلاعية، قرب حدود روسيا.

وكانت الوزارة أشارت، الجمعة الماضية، إلى أن مقاتلاتها أقلعت مرتين، خلال الأسبوع الماضي، لاعتراض طائرات أجنبية، ومنع اختراق المجال الجوي للبلاد.

وكان الأسطول الروسي تعقب المدمرة الأميركية دونالد كوك عندما دخلت إلى البحر الأسود، في 19 يناير الحالي. ولم يكن ذلك اللقاء هو الأول لموسكو مع المدمرة الأميركية.