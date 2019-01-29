كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - تعرف علي أول متصفح إسلامي في العالم ينافس جوجل

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية، أكبر خطوة من نوعها قامت بها شركة ماليزية، بإطلاق أول متصفح إنترنت "حلال" لخدمة المسلمين في العالم، بمزايا جديدة غير مسبوقة.

وتراهن شركة ماليزية ناشئة على أن متصفحها الجديد سيلقى الكثير من القبول لأنه يتوافق مع القيم الإسلامية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الخصوصية والتحيز والانتهاك عبر الإنترنت، من خلال متصفح الإنترنت الأهم لشركة جوجل، وهو جوجل كروم.

وتم تصميم سلام ويب SalamWeb ، ليكون مناسبًا لكافة الأجهزة الحاسوبية، من المحمول وكمبيوتر المكتب والكمبيوتر المحمول (لاب توب) والتاب، لتقديم تجربة ويب مميزة.

ويحتوي التطبيق، الذي يتضمن الرسائل والأخبار والميزات الأخرى ، على مستخدمين من ماليزيا وإندونيسيا بشكل رئيسي، وفقا لحسني زارينا محمد، العضو المنتدب في شركة سلام ويب.

وأعلنت الشركة إن هدفها هو الوصول لمستخدمين بنسبة 10 في المائة من سكان العالم المسلمين، من مجموع 1.8 مليار مسلم.

وأشارت الشركة إلى أنها تلافت بعض التحديات التي تواجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من Google إلى Facebook، عبر الانتقادات الموجهة لها من أمان الإنترنت، وقالت إن التصفح من خلالها يقلل المحتوى الضار والمعلومات الخاطئة.

وقال العضو المنتدب للشركة حسني زارينا "نريد أن نجعل الإنترنت مكانًا أفضل".

ويعتمد سلام ويب على فلاتر محتوى تضع علامة على صفحات الويب بالشكل المناسب أو المحايد أو غير المناسب ، بينما تحذر المستخدمين عندما يحاولون الدخول إلى مواقع تتضمن المقامرة أو المواد الإباحية كما أن لها وظائف خاصة بالمسلمين ، مثل أوقات الصلاة ومؤشر القبلة ، أو الاتجاه الذي يجب أن يواجهه المسلم عند الصلاة.