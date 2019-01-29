كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - عبور 184 سفينة قناة السويس فى 4 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الإثنين، عبور 184 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 11.8 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 33 سفينة قناة السويس يوم الجمعة بحمولة 2.4 مليون طن، وعبور 47 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن قناة السويس يوم السبت، وعبور 47 سفينة الأحد بحمولة 3 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس 57 سفينة أمس الإثنين، بحمولة3.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ 4 أيام الماضية من الإتجاهين إلى 184 سفينة بحمولة 11.8 ملايين طن.