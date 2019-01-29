كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - ماكرون وقرينته يتفقدان الكاتدرائية بصحبة البابا تواضروس - صور



تفقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث اصطحبهما البابا تواضروس ووفد من الأساقفة إلى داخل الكاتدرائية واستمعا لشرح عن تاريخ الكنيسة قدمته بربارة سليمان مديرة المشروعات بالكاتدرائية.







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