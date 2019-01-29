كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجع أسعار الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء.
وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.5789 جنيهًا للشراء و17.6786 جنيهًا للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.0698 جنيهًا للشراء و20.1854 جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 23.1074 جنيهًا للشراء و23.2456 جنيهًا للبيع،بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.7117 جنيهًا للشراء و17.8194 جنيهًا للبيع
وسجل 100 ين ياباني نحو 16.0582 جنيهًا للشراء و16.1508 جنيهًا للشراء.
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