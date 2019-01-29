كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - غادة والي توقع 4 بروتوكولات مع شركات فرنسية لتمكين المرأة اقتصادياً

كتب - محمود عبد العال

في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسى وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الإثنين بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية لتمويل مجموعه من المشروعات التنموية فى إطار المسؤلية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة فى مصرومنها شركة لوريال مصر وشركة شنايدر اليكتريك مصر ومؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية باجمالي قمتها٩١ مليون جنيه.

وتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى مع شركة لوريال مصر اطلاق برنامج "الجمال من أجل الحياة " لتمكين المرأة اقتصادياً بحيث يتم انشاء وحدات تدريبية بمراكز استضافة وتوجيه المرأة ليتم تدريب عدد ٥٠٠٠ سيدة على مدار خمس سنوات تدريباً مهنياً ما يؤهلهن ليصبحن خبيرات تجميل ومصففات شعر معتمدات من الشركة.

كما وقعت "والي" ايضاً بروتوكول تعاون مع شركة شنايدر اليكتريك مصر بهدف استخدام مصادر الطاقة النظيفة لانارة القرى الاولى بالرعاية بالصعيد وجنوب سيناء خلال خمس سنوات وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مجال استخدامات الطاقة النظيفة ضمن برنامج سكن كريم والذى تنفذه الوزارة لتحسين بيئة السكن للفئات الاولى بالرعاية.

أما البروتوكول الثالث فقد تم توقيعه مع مؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية بهدف تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير دعم مالي للمشروعات متناهية الصغر بالقرى الاكثر فقراً حيث يتم توفير تمويل للمستفيدات على مدى ثلاث سنوات هي مدة تنفيذ البروتوكول .

وفي ذات السياق قامت والي بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة اورانج مصر للاتصالات وذلك في اطار سعي الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي الى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف نواحي الحياة .

ويهدف هذا البروتوكول الى التعاون في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات واتاحة خدمات الانترنت اللاسلكي للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة كذلك العمل على توفير خدمة الدفع الالكتروني عبر التليفون المحمول بحيث تكون مدة العمل بهذا البروتوكول هي خمس سنوات وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات فى اطار استيراتيجية الشمول المالى.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بحرص الشركات الفرنسية العاملة فى مصر على تمويل برامج تنموية فى اطار المسؤلية الاجتماعية لهذه الشركات وذلك فى ظل العلاقات المصرية الفرنسية المتميزه والتى تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة وتجسدت فى زيارة الرئيس ماكرون ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويدعم ترجمة هذه العلاقات فى برامجد تنموية مشتركة.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أنشأت وحدة للمسؤلية الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى التواصل مع القطاع الخاص وتربطة بالضايا المجتمعية.