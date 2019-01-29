كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - عمرو طلعت يوقع 4 اتفاقيات تعاون مع فرنسا في مجال تكنولوجيا المعلومات

البشاير

وقع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنييس بانييه روناشيه سكرتيرة دولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية على إعلان تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية يتم من خلاله تبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات في البلدين، بالإضافة إلى التعاون في بناء قدرات رواد الأعمال.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرئاسية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي للاستثمار" الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية.

وأكد عمرو طلعت على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وبما يساهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

كما شهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج العالمية مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة أورانج مصر للاتصالات بشأن توسيع أعمال الشركة في صعيد مصر من خلال فتح مركز اتصال لها في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وتدريب عدد 1000 متدرب من الكوادر المصرية بها وتعيين 60% من إجمالي عدد المتدربين سنوياً كحد ادني خلال مدة عمل الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات.

وتنص الاتفاقية أيضا على التزام شركة أورانج بتدريب 50 مطور من الشباب سنويا في إطار برنامج التدريب الصيفي لمعمل أورانج على ان يكون هذا التدريب معتمد من الشركة، ويتضمن عددا من أحدث تطبيقات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مجالات: المدن الذكية، وتأمين الفضاء الالكتروني، وسلسلة الكتل وغيرها.

كما تضمنت الاتفاقية الاشارة الى إطلاق شركة أورنج لمعمل التصنيع الرقمي "فاب لاب" في المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة في مرحلة لاحقة كجزء من خطتها المستقبلية للتوسع في الصعيد.

وقع مذكرة التفاهم مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر للاتصالات.

كما شهد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة فاليو مصر، حيث تنص مذكرة التفاهم التي تصل مدة العمل بها إلى 3 سنوات على التعاون في بناء قدرات الكوادر الشابة من خلال توفير فرص تدريبية في أحدث التقنيات، وخلق فرص عمل متميزة لخريجي البرامج التدريبية وذلك لتلبية احتياجات الشركة وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع في أعمالها في مصر خلال الفترة القادمة، وتعزيز ثقافة الابت…

