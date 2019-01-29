كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - محافظ سوهاج يتفقد أعمال الإنشاءات بمشروع الكورنيش الغربي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أعمال التوسعة والإنشاءات بكورنيش النيل الغربي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من أعمال تلك المشروع الحيوي والهام لأبناء محافظة سوهاج.

وأكد الأنصاري، تذليل جميع المعوقات التي تواجه سرعة التنفيذ للانتهاء من المشروع في المواعيد والجداول الزمنية المحددة، مشددًا على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، بشأن متابعة تنفيذ المشروعات القومية، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ، والانتهاء منها.

يُذكر أن مشروع توسعة الكورنيش الغربي، كان متوقفا منذ فترة، ويعد من أهم المشروعات السياحية بالمحافظة، حيث سيوفر العديد من فرص العمل، من خلال المحلات التجارية، التي سيتم انشاؤها أسفل التوسعة والتي وتقدر بـ 210 محلات تجارية، سيتم طرحها للشباب فور الانتهاء من المشروع.