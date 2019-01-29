كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - محافظ سوهاج يستقبل 18 مواطنا بمكتبه للاستماع إلى الشكاوى

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بمكتبه، ١٨ من المواطنين وذلك للتواصل المباشر معهم، وبحث مطالبهم وشكواهم، مؤكدًا على حل مشاكلهم فورًا ضمن تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالتواصل الفوري مع الجمهور.

وصرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج انه من ضمن الحالات التي استقبلها المحافظ امس حالة لمواطن مقيم بقرية الشيخ مكرم مركز سوهاج، ويطلب توفير معاش مناسب له، حيث إن منزله آيل للسقوط ومتزوج ويعول ٤ ابناء، ويلتمس إعادة تأهيل منزله، مشيرًا الى أن السيد المحافظ كلف اللجنة المختصة لمبادرة "حياة كريمة" بفحص طلب المواطن وعرض تقرير مفصل عن الحالة.

كما تقدم أحد ذوي الإعاقة من قرية كوم العرب بمركز طما بطلب لتوفير مصدر دخل مناسب له، حيث كلف المحافظ الوحدة المحلية بترخيص كشك مناسب له بالقرية القاطن بها .

وأضاف "التوني" أن المحافظ وجه بترخيص كشك لسيدة تعول ومقيمة بنجع غزالي غرب مدينة جهينة، كما وافق أيضًا على نقل كشك لسيدة تعول زوجها والذي هو من ذوي الاعاقة، بالتنسيق مع مركز ومدينة سوهاج، كما وجه السيد المحافظ بترخيص كشك لأحد المواطنين والذي يعاني من نوبات صرع.

كما استقبل المحافظ مواطن من مركز طهطا، يعاني من إعاقة ذهنية ويعول 3 أبناء، حيث وجه المحافظ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالة المواطن لإمكانية صرف معاش تكافل وكرامة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي أيضا ببحث حالة مواطنة من قرية الخلوة بأخميم وتطلب إعادة تأهيل منزلها.

وأشار المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بتجهيز محل تجاري يستأجرة مواطن من ذوي الإعاقة، ومقيم بمدينة جرجا، وذلك بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، كما كلف مديريتي التضامن والإسكان، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بتدبير سكن لأحد المواطنين بمركز سوهاج، من إسكان الأسر الأولى بالرعاية بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة.