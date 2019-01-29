كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - المرور: إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالدائري

قالت مصادر أمنية، بالإدارة العامة للمرور إن الطريق الدائري بمنطقة المطار شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ساعات الصباح الأولى من اليوم، الثلاثاء.

وأضافت المصادر، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بانقلاب ميكروباص، وبإخطار اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أمر بسرعة الانتقال ورفع حطام الحادث.

وتبين من التحريات، إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة والذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.