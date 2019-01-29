كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - عاجل ورسميا - التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير منذ قليل

عاجل ورسميا - التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير منذ قليل

عاجل ورسميا - التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير منذ قليل

عاجل ورسميا - التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير منذ قليل

عاجل ورسميا - التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير منذ قليل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى مواعيد صرف المعاشات خلال شهر فبراير المقبل والذى تم تحديد بداية من يوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير.

وسوف يتم صرف المعاشات لـ 7.6 مليون مستفيد من الصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان إنتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن أن 2.6 مليون من أصحاب المعاشات يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومنافذ مكاتب التأمينات يوم السبت.

واضافت خلال تصريحات صحفية أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.

وأوضحت أنه من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 فبراير.