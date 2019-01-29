كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - مجدي شطة.. سائق توك توك في أنتظار مشاركة محمد رمضان في فيلمه الجديد

محمد رمضان-مجدي شطة

قال مجدي شطة، صاحب أغنية "محدش فينا نمبر وان": "محمد رمضان مثلى الأعلى، وطرحى لنمبر وان، لأن فى ناس كتير بيقولوا إحنا نمبر وان ورقم واحد".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "محمد رمضان نفسه مش نمبر واحد، وهو رقم واحد أه في التمثيل ولكن مش في الغناء".

وتابع: "مش بعتبر نفسي (نمبر وان) في الغناء، وأغنيتي تحتل (التريند الرابع) الآن في السوشيال ميديا"، موضحًا أنه "لم أهاجم بشرى، وكلمات أغنيتي عادية، وليا الشرف مشاركة رمضان أو بشرى في أي عمل سينمائي".

وأردف: "مهنتي قبل الغناء أني كنت سواق توك توك، ومفيش مشكلة بيني وبين حمو بيكا، وهي القصة بس في قلة التقدير وكرامتي نقحت عليه".

فيما قال الموسيقار حلمي بكر إن "الشخص اللي بيشحت في الشارع صوته أحلى من واحد زي مجدي شطة"، مطالبًا نقابة الموسيقيين بالتدخل لمنع هذه الفوضى في الساحة الغنائية.

وأضاف بكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "الجمهور سبب شهرة هؤلاء، وده مش غناء شعبي، وده غناء بيئي ومتدني، والجمهور هو المسؤول عن ظهور أمثال مجدي شطة".

وتابع أن "غناء مجدي شطة (توكتكاوي وبيئي)، وحب استطلاع الجمهور سبب زيادة عدد المشاهدات لأغاني هؤلاء"، مطالبًا بالقبض على أي شخص يغني دون تصريح أو كارنية أو يطرح كلامات "بذيئة".

وأردف: "مش معقول بلد أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب ونجاة الصغير وصباح، نقع على أغاني سوق الخضار، لازم إحنا كشعب نصحى شوية بقى"، مضيفًا أن "مجدي شطة يبث فساد وتعاطي غناء لا يقل عن المخدرات".