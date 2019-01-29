كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - ماكرون لتواضروس : نثمن دور مصر في ضمان أمن المسيحيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه كان يتمنى رؤية البابا تواضروس نظرًا لأهمية الأقباط المصريين لفرنسا، لافتًا إلى أنه يعلم جيدًا كم عانى الأرثوذكس فى السنوات الأخيرة من الإرهاب.

وأكد ماكرون، خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية، أنه يثمن الدور الذى تقوم به الحكومة حاليًا لضمان أمن المسيحيين الأرثوذكس، معربا عن سعادته بلقاء البابا تواضروس الثاني خلال زيارته إلى مصر.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يعتبر أن التعددية فى مصر عنصر أساسي للسلام، مضيفًا "يهمنى أن أسمع عن ما يقلقكم وما تخشونه"، مؤكدًا أن السلام يتحقق من خلال الحوار بين الديانات.