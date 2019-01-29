كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - تواضروس يوجه 8 رسائل لماكرون أبرزها.. التنمية والزيادة السكانية والثقافة

استقبل اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكانت أبرز رسائل البابا تواضروس للرئيس الفرنسي مايلي :



1- هناك صلة قوية وممتدة بين الشعبين المصري والفرنسي في المجالات كافة، حيث إن الكنيسة القبطية من أقدم الكنائس على مستوى العالم.

2- هناك كم كبير من التبادل الثقافي بين مصر وفرنسا.

3- أشكركم على كل جهودكم البيئية وحرصكم على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

4- نرحب بكم في بلادنا مصر وهي تخوض خطة طموحة في التنمية المستدامة.

5- نعمل جميعا من أجل السلام والاستقرار وبناء مصر الحديثة.

6- المشكلة الأولى في المجتمع هي التعليم والمدارس الفرنسية لها دور قوي في التعليم بمصر والتعليم هو مفتاح الحياة.

7- نعاني من الزيادة السكانية التي تؤثر على مشروعات التنمية في مصر.

8- السلام والاستقرار يأتي عن طريق الحوار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته أمس الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والسيدة قرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

ورحب الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي ضيفًا عزيزًا في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مشيدا بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرًا بين البلدين الصديقين، والذي انعكس على شتى المجالات، فضلًا عن التوافق الملموس في الرؤى بين دوائر صناعة القرار في كلٍ من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.