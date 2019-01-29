كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - اليوم.. استكمال محاكمة عهدي فضلي بالكسب غير المشروع

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة جنايات القاهرة تسلمت في الجلسة السابقة، تقرير خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أن عهدي فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.