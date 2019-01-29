كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - رسائل الرئيس الفرنسي للبابا تواضروس أبرزها.. "التعليم والاقتصاد والبيئة"



استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ورحب البابا بالرئيس الفرنسي وقرينته على أرض مصر والتي تباركت بزيارة العائلة المقدسة بالقرن الأول الميلادي حيث إن مصر صاحبة التاريخ الطويل والحضارة. ووجه الرئيس الفرنسي للبابا تواضروس 7 رسائل هي : 1 - التعددية وما تمثلونه اليوم في مصر هو عنصر أساسي للسلام. 2 - التعليم ونشره هو معركة نرغب في أن نرافق مصر فيها. 3 - لا يمكن أن نفصل بين المناخ والاقتصاد. 4 - المجتمع المثمر يجب أن يكون مستداما ولا يمكن الفصل بين الاقتصاد والبيئة. 5 - الحوار والتكامل يقود للعيش في سلام. 6 - نحن دائما نتعلم من الحوار من أجل البناء.

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