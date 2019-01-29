كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - الضحك من غير سبب .. اليكم الفوائد الصحية للضحك

عندما يشعر الإنسان بالفرح او الحزن أول ما يتأثر به هو الوجه، فهو المرآة التي تعكس حالة الشخص من الداخل كيف تكون من أكثر الأشياء التي تلفت الأنظار هي الابتسامة فالابتسامة تعبر عن كل شي مثل التفاؤل، السخرية، أو حتى الشماتة والأكثر هو الحب ولكن الكثير لا يعلم ماهي هي فوائد الضحك.

تحفيز جهاز المناعة:

للابتسامه تأثير قوي لجهاز المناعة وذلك لانه الجسم يشعر بالاسترخاء عند الابتسام وهو ما يقود هذا إلى تحسين الصحة وتقوية جهاز المناعة فيجب عليك أن تبتسم من قلبك كثير حتى تحافظ على جهاز المناعة.

خفض معدل ضربات القلب:

الابتسام والشعور بالسعادة من الأمور المهمة للقلب حتى اصدارت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يبتسمون كثيرًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

تحسين المزاج:

تعمل الابتسامة على تحسين المزاج والقضاء على الشعور بالخيبة والإحباط.

خفض ضغط الدم:

الابتسامة وحتى انك تشعر بالفرح والسعاده ذلك يسبب لك خفض ضغط الدم المرتفع والحفاظ عليه في مستوياته الطبيعية.