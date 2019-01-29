كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - البابا تواضروس للرئيس الفرنسي : مصر صاحبة تاريخ طويل وحضارة غنية



رحب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وقال البابا تواضروس الثانى، إن مصر صاحبة التاريخ الطويل والحضارة العريقية والغنية بكل جوانبها الفرعونية والمسيحية والاسلامية والعربية والافريقية وحضارة البحر الأبيض المتوسط التى تجمعنا وتجمع حضارة مصر وفرنسا معا. وأضاف البابا تواضروس، "يسرني أن أرحب بكم في مقر الكنيسة القبطية المصرية وباسم المجمع المقدس وسائر الهيئات القبطية .. نرحب بكم على أرض مصر المقدسة والتي تباركت بزيارة العائلة المقدسة". ومضى البابا تواضروس قائلا "إذ هناك خصوصية الفرانكفونية المصرية كرابط ثقافي قوي بين بلدينا نجده في التاريخ والتعليم والثقافة واللغة، فهناك في قلب باريس المسلة المصرية المشهورة، وهناك على أرض مصر كان كتاب (وصف مصر) الذي سجله علماء فرنسيين وأصبح من أهم مراجع التاريخ المصري، وسبقوه برحلات عديدة سجلها التاريخ من رحالة فرنسيين وصفوا مشاهد الحياة المصرية الثرية في كل أشكالها الحضارية والزراعية والاجتماعية، كل ذلك يدل على مقدار التبادل الثقافي بين البلدين وكم من كتاب مصريين كتبوا في قصصهم وأدبهم وهو يزورون فرنسا.

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس للرئيس الفرنسي : مصر صاحبة تاريخ طويل وحضارة غنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.