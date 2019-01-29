بالصور| على خطى والديها.. طفلة تسلم نفسها للشرطة بعد عملية سرقة

اصطحب والدان أمريكيان تشاد بوم وجيمس طفلتهما الصغيرة ذات العامين من عمرها معهم خلال عملية سرقة خططوا لها.

ولسوء الحظ حاصرت شرطة تالاهاسي المكان وخرج الأبوين من السيارة وهما يرفعان أيديهما وسط تهديدات بضرورة النزول من الشاحنة وتسليم أنفسهم، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" الريطانية.

غلبت براءة الطفولة على الموقف وتأثرت بما فعله والديها وقامت بتقليدهم ورفع يديها أيضًا، فتفاجئ رجال الشرطة بتواجد الطفلة في مكان الواقعة وتعاملوا مع الموقف بحكمة بالغة حيث طلبوا من أبويها أن يبعداها عن المشهد حتى تكون في آمان.

وأشاد البعض بتعامل رجال الشرطة مع الموقف، بينما انتقد آخرون تصرف والدي الطفلة في اصطحاب طفلتهما خلال عملية سرقة ووضعها في مثل هذا الموقف.

​