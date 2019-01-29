"نادية" تقيم دعوى خلع من زوجها: "أخاف ألا أقيم حدود الله"

أقامت "نادية. م. ع"، دعوى خلع ضد زوجها المدعو "هاني. ي"، بمحكمة الأسرة في دمياط بدعوى تحت مسمى "أخاف ألا أقيم حدود الله".

وقالت المدعية إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد شرعي المؤرخ بتاريخ 4-6-2016، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواح ولاتزال في عصمته، إلا أنها بغضت الحياة الزوجية مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينها مستحيلة وتخشى ألا تقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض، وتطلب التطليق منه بطريق الخلع متنازلة له عن كافة حقوقها الشرعية المالية افتداءا وخلاصا لها.

وأضافت أنها أطاعته حتى الآن حيث أن الزوج قد أساء عشرتها بما لاتستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين، حيث أنه قد دأب على سبها وضربها وإهانتها والإساءة إليها وسوء المعاملة وطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وعدم الإنفاق عليها وصغارها.

وتقدمت المدعية لمكتب تسوية النزاعات لحل النزاع وديا إلا أنه لم تتم التسوية لحفظ الطلب لعدم حضور المدعي عليه الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وأرفق ملف التسوية وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت صورة ضوئية من زواج المدعية بزوجها طالعتها المحكمة وألمت بها.

وقضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

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