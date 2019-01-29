تعرف على أسوأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز "SAG" لعام 2019

امتلأت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "Screen Actors Guild" السنوي في دورته الخامسة والعشرين، بالنجمات اللاتي ظهرن بإطلالات أنيقة وأزياء مميزة، بينما اخفق بعضهن في اختياراتهن، والتي لم تكن تناسب الحدث الكبير الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حضرت ألمع النجمات في هذه الصناعة في حفل توزيع جوائز "SAG"، الذي أقيم الأحد 27 يناير/ كانون الثاني، وفي العديد من الحالات ظهرن بأفضل إطلالاتهن على السجادة الحمراء، بينما في حالات أخرى، كانت بعض الإطلالات، هي الأسوأ على الإطلاق والتي حصلت على العديد من الانتقادات.

بداية من نجمة المسلسل التلفزيوني "Crazy Ex-Girlfriend"، راشيل بلوم، بإطلالتها الرهيبة، وفستان المغنية فيونا سيت المُثير للسخرية إلى القوس الكبير المدبب على ظهر الممثلة أليسون بري، أخفقت العديد من النجمات في الحدث اللامع.

أليسون بري

وكانت أليسون ، البالغة من العمر 36 عام، تبهر عادة الحضور على السجادة الحمراء، ولكن في هذه المناسبة، كانت ترتدي فستانًا أسودًا أنيقًا، لكن القوس المدبب الهائل المعلق على ظهره أفسد إطلالتها، حيث أعطى انطباعًا بأنها أظهرت فجأة زوج من أجنحة الخفافيش والذي جعل الأمر أكثر سوءًا، عندما استدارت، كشفت أن القوس كان مزين بالعديد من الخرز اللامع.

لوبيتا نيونقو

وفي إطلالة أخرى من الإطلالات السيئة، ظهرت لوبيتا نيونقو الجميلة ذات الـ 35 عامًا، بأسلوب غير أنيق على عكس ما اعتدنا في حفل توزيع جوائز "SAG" لهذا العام ، حيث ارتدت تنورة شبك ذات خرز فضي، إلى حد أنها لم تكن تناسب البلوزة ذات الكتف العاري.

مادلين بريور

وظهرت نجمة مسلسل "The Handmaid's Tale" مادلين بريور، بفستان كشّف عن ملابسها الداخلية المزركشة، حيث كانت ترتدي فستانًا أحمر كان واضحًا تمامًا ما يخفيه تحته.

رومر ويليس

كما كان هناك فستان آخر باللون الأحمر على السجادة وهو فستان رومر ويليس ، الذي بدا وكأنه بمقاس أكبر من مقاس النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، سواء من حيث الطول أو العرض.

كيت ناش وكيربي هاول بابتيست

كما كان اللون الوردي سيئ الحظ لبعض النجمات على السجادة الحمراء في حفل "SAG"، مع كل من المغنية كيت ناش (31 عامًا)، والممثلة كيربي هاول بابتيست (31 عامًا)، اللاتي اخترن إطلالات غير أنيقة بهذا اللون.

وكان فستان كيت مزينًا ببعض الزخارف على شكل قلب التي تبدو أكثر سخرية، وفي نفس الوقت اختارت كيربي ثوبًا ورديًا شاحبًا، وأضافت شريطًا ورديًا لشعرها والتي لم تكن مناسبة، مما جعلها تبدو وكأنها التقطت الإكسسوارات من هدية وأضفتها إلى مظهرها قبل وقت قصير من وصولها إلى الحفل.

راشيل بلوم

واختارت راشيل بلوم، نجمة Crazy Ex-Girlfriend"" ، وصديقتها كيمي غيتوود ، نجمة فيلم GLOW""، أثوابًا سيئة للغاية والتي لاقت الكثير من الانتقادات والسخرية، كان فستان راشيل البالغة من العمر 31 عامًا، ذو لونًا رمادي ممزوجًا باللون البيج والذي أفسد تمامًا مظهرها.

ويعدّ حفل توزيع جوائز "Screen Actors Guild"، أكبر حفل لنقابة الممثلين في هوليوود، إذ يجتذب اهتمامًا كبيرًا من أكبر مجموعة تصوت للأفلام الفائزة بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما التي تمنح الأوسكار.

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