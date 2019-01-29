أفكار لتنسيق قطع الأقمشة القطيفة مع العديد من الملابس المختلفة

إنسي سمعة هذا القماش غير العصرية، لأن القماشة القطنية من أكثر القطع تنوعًا في هذا الموسم، تبدو القماشة مريحة في سترة فضفاضة أو مع جمبسوت، ويمكن وضعها كونها بليزر فوق قميص أو فستانًا ترتدينه في المساء.

وتقدم صحيفة "الغارديان" البريطانية، مجموعة من الصور التي ستلهمك بتنسيق قطع مصنوعة من القماشة القطيفة، مع العديد من الملابس المختلفة، لتتألقي بها في هذا الموسم.

الصورة الأولى: سيدة ترتدي قميصًا فضفاضًا من "مانغو"، وبنطال قطيفة من "زارا"، وكذلك حذاء بكعب عالي من "غستيش"، وحقيبة صغيرة من "أنثروبولغي".

الصورة الثانية: فتاة ترتدي سترة فضفاضة من القطيفة من "ستورز"، و بنطال باللون الأبيض من "ماك أوفر هول"، وحذاء برقبة عالية من "مانغو".

الصورة الثالثة: فتاة ترتدي قميص قطيفة ضيق من "نورسبروجيكت"،وسترة من "يوكس"، وبنطال من "غاني"، وشنطة من "دانسلتي"، وحذاء برقبة عالية من "ويسلتز".

الصورة الرابعة: فتاة ترتدي بليزر من "إتش آند إم" وفستان طويل قطيفة من "أوليفانو هول"، وحذاء برقبة عالية من "كورت غيغر"، ونظارة نظر من "بريسم لندن".

الصورة الخامسة: فتاة ترتدي فستانا قصيرا من "وارهاوس"، وقميص قطيفة من "أوربان أوت فتر"، وسترة من "بول آند بير"، وحذاء برقية عالية من "مانغو".

وقد يهمك أيضًا:

كارلي كلوس تخطف الأنظار بسترة جلدية سوداء في باريس

كارداشيان تحتفل بذكرى ميلاد أبناء شقيقتها ريجن وميسون ديسك