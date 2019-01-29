ليدي غاغا تلفت الأنظار بثوب أبيض مع حواف ممزَّقة

حصل مظهر الفنانة الأميركية العالمية ليدي غاغا، على استحسان الجميع، عندما ظهرت في إطلالة مثيرة متشبّهة بمارلين مونرو على السجادة الحمراء في حفلة جوائز SAG 2019.

واختارت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، ثوبا أبيض من تصميم بيت أزياء ديور مع فتحة جانبية مذهلة في حفلة توزيع الجوائز السنوي الخامس والعشرين الأحد، في لوس أنجلوس بقاعة شراين أودوتوريوم، كما اختارت النجمات كاثرين زيتا جونز، ومارغو روبي، وروبن رايت أثوابا مذهلة.

وبدت ليدي غاغا مذهلة في ثوب أبيض اللون مع حواف ممزقة، واختارت هذا الثوب الذي ظهر للمرة الأولى في معرض كريستيان ديور في باريس الإثنين بعناية فائقة.

وعززت المغنية والممثلة الحائزة على الجوائز مظهرها مع مجوهرات تيفاني آند كو، بما في ذلك 18 قيراط من الذهب الأصفر والبلاتيني مع 16 قيراط من الألماس اللامع، وأربع أساور من الذهب من تيفاني تي ترو، وأقراط من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط مع الماس.

وصففت الشقراء شعرها إلى الوراء في كعكة أنيقة، ووضعت طلاء شفاة أحمر مع طلاء أظافر مطابق، أما عن النجمة كاثرين زيتا جونز البالغة 49 عاما فاختارت ثوبا أرزق من تصميم زهير مراد، مع خط عنق منخفض وفتحة ساق طويلة وأكمام من التل المطعم بالدانتيل، وصلت كاثرين على السجادة الحمراء مع زوجها مايكل دوجلاس، البالغ 74، وتزوج الاثنان منذ العام 2000.

واختارت الممثلة مارغوت روبي ثوبا من "شانيل" أبيض اللون مع خطوط ذهبية، والذي أظهر قوامها في شكل رائع، ووضعت مارجوت البالغة 28 عاما، ظل جفون نحاسي مع أحمر شفاه وردي لمظهر أكثر بساطة.

واختار روبن رايت البالغة 52 عاما، ثوبا أزرق مثل كاترين مع خط رقبة مماثل، مع قلادة الماس كبيرة وحذاء من جيمي شو، كما ذهب العديد من النجمات في الحفلة إلى خط العنق المتدلي، مثل أنجيلا باسيت، وبيتي غيلبين، وسوزان كيلشي واتسون، وصوفيا هابليتز، ولوبيتا نيونغو، ومادلين برور، وباتريشيا أركيت.

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