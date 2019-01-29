كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 10:01 صباحاً - فيديو..لحظة خطف طفل من يد أمه في وضح النهار بدمنهور يثير غضب مواقع التواصل

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم، للحظة خطف طفل، من يد أمه في وضح، النهار أمام مدخل دمنهور.

ووضح الفيديو المتداول، شخصين على تروسيكل يقفان بالشارع، وحينما مرت أم وطفلها بجوارهم حاولا نزع الطفل من يدها والهروب به، فيما ظلت الأم ممسكة بيد ابنها رغم تحرك الخاطفين بالتروسيكل فسحبوها معهم في وضح النهار.

وأثار الفيديو غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي، لجرأة الخاطفين على خطف الطفل من يد أمه في وضح النهار، وعدم وجود أمان كاف فى هذه المنطقة.

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