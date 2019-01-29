كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 10:01 صباحاً - الرئيس الفلسطيني يعلن وقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، قرارا بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي أثار احتجاجات عارمة في الأشهر الأخيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن " الرئيس أصدر صدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه".

وأضافت أن" القرار ينص على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه".

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من توصية اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها عباس، بتجميد القانون، وقال نائب رئيس الحركة، محمود العالول في تصريحات تلفزيونية "إن القانون ليس من الأولويات الآن، لذلك سيتم تأجيله".

وأثار قانون الضمان الاجتماعي احتجاجات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية حتى قبل دخوله حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2018.