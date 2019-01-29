كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 10:01 صباحاً - الثلوج تجبر عريس هندي علي السير 6 كيلومتر لإتمام زفافه

لجأ عريس في الهند، إلى السير مسافة 6 كيلومتر بين الثلوج؛ من أجل الوصول لمكان حفل زفافه، وبصحبته 79 شخصا من أفراد أسرته.

وتعود التفاصيل؛ عندما علق 80 شخصا داخل سياراتهم؛ بسبب تراكم الثلوج أثناء ذهابهم لحضور حفل زفاف رجانيش كرمتشالي في ولاية أوتاراخند الهندية.

وقال شقيق العريس إنه ما حدث معهم واقعة نادرة، ولكنها كانت طريفة، فالأطفال كانوا يلعبون بالثلوج طوال فترة سيرهم لمكان حفل الزفاف.