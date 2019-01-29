انت الان تتابع تفاصيل خبر الفيضانات تضرب ست محافظات إيرانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 09:52 صباحاً - اجتاحت مياه السيول والفيضانات 6 محافظات إيرانية، وفقاً لما أعلنت السلطات.

وقال مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ، شاهين فتحي، إن 6 محافظات اجتاحتها مياه الفيضانات؛ هي إيلام، وجهارمحال، وبختياري، وخوزستان، وزنجان، وكرمانشاه.

وأضاف أن خدمات الإغاثة شملت ألف شخص في 17 مدينة وقرية، لغاية عصر الاثنين، ولا تزال فرق الإغاثة تواصل نشاطاتها.

وأكد المسؤول أنه تم إسكان 800 شخص في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأُقيم لمن تم إجلاؤهم 4 مخيمات؛ في منطقتي شوش ودشت أزادكان، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.