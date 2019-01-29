تفاعلت الفنانة آيتن عامر مع حملة "خليها تعنس"والتي أطلقها مجموعة من الشباب بهدف التوقف عن الزواج لإرتفاع تكاليفه.
ونشرت آيتن عامر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لشخصية "زعبولة" من فيلم "علي بابا"والذي شاركت في بطولته.
وكتبت آيتن عامر على الصورة: "خليها تعنس ايه ..ده إحنا بنصلي استخارة عشان نرفضكوا يلاااا" معلقة :"قال خليها تعنس قال".
يذكر أن ردود أفعال الكثيرين اختلفت على حملة "خليها تعنس"، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة غلاء تكاليف الزواج بداية من "المهر" إلى إتمام مراسم الزفاف.
ورغم إطلاق حملة "خليها تعنس" منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه أعيد تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هاشتاج "خليها تصدي"، لمقاطعة شراء السيارات ودفع شركات ووكلاء العلامات التجارية تقليل هوامش أرباحهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رد صادم آيتن عامر عن "خليها تعنس": "احنا بنصلي صلاة استخارة عشان نرفضكوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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