أستاذ جراحة يوضح أهمية عملية "الساسي" في عالم السمنة

قال الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير، إن عملية الساسي تساعد في إنقاص الوزن، حيث أنها تجمع بين مزايا عملية تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة.

وأضاف "المصري"، في تصريحات صحفية، أن "الساسي" تجرى من خلال استئصال جزء من المعدة لتصغير حجمها وتقليل كمية الطعام التي كان يتناولها المصاب بالسمنة.

وأشار "المصري" إلى أن العملية تتضمن تحويل مسار المعدة، حيث يقوم الجراح بإعادة توجيه جزء من الجهاز الهضمي ليمر 30% من الطعام في مساره الأصلي، و70% يتم تحويله ليمر على نصف الأمعاء فقط، ويتم استئصال هرمون الجوع، وبالتالي لا يشعر المريض بالاحتياج للأكل بالدرجة نفسها التي كان يشعر بها قبل إجراء عملية الساسي، ويساعد الجزء المتعلق بتحويل المسار على عدم امتصاص الحلويات.

واختتم حديثه بأن العملية تناسب مرضى السكري، حيث يستطيعون تناول الحلويات دون امتصاصها من قبل الجسم،كما تعمل على الشفاء من مرض السكري النوع الثاني بنسبة 82%، وتقليل نسبة الإنسولين في النوع الأول.

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