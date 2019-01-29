كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:35 صباحاً - شعبة الخضراوات والفاكهة: ركود في حركة البيع بسبب خليها تحمض

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن التجارة الداخلية تحكمها معايير غير منضبطة، والفلاح والمواطن هما اللذان يتحملان فاتورة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، بسبب الحلقات الوسيطة في عملية نقل الخضار والفاكهة من المزارع إلى المستهلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «أون أي»، أن الفلاح هو المنتج، مطالبا بتقليل الحلقات الوسيطة ومراقبة شعبية للأسواق.

وأكد أن سوق الفاكهة والخضراوات تشهد ركودا كبيرا جدا نتيجة حملة «خليها تحمض» بسبب ارتفاع الأسعار.

يذكر أن هاشتاجًا أو حملة "خليها تحمض"، بسبب غلاء الأسعار، جاءت على غرار الحملات التي دشنها المواطنون خلال الفترة الماضية، مثل: "خليها تصدى،، وجاءت حجة الشباب من إطلاق حملة "خليها تعنس" المغالاة في طلبات أهل العروس من حيث الشبكة والمهر والشقة والعفش والقائمة والمؤخر، ولكن الفتيات ردت بهاشتاج سريعا على الشباب وهو "خليك جنب أمك".