10 أطعمة "من مطبخك" تقي من أمراض القلب.. البروكلي في المقدمة

يحتوي المطبخ على كثير من الأطعمة، بينها الصحي وغير الصحي، ولكن بعضها يمكن تناوله، وهو ما يزيد من مناعة الجسم، ضد مرض القلب المزمن، حيث تحتوي تلك الأطعمة على مضادات الأكسدة التي تزيد من مناعة الجسم، والتي تجنب الجسم بعض الأمراض الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وارتفاع نسبة الكولسترول.

ويستعرض التقرير التالي، 10 أطعمة "لها مفعول السحر" في المساعدة بتجنب نوبات القلب وتصلب الشرايين، وفقا لما ذكره موقع "فوود وورد":

البروكلي:

يزيل السموم الطبيعية من مجرى الدم، لأنه يحتوي على الألياف الصحية، كما يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر تمزق الشرايين.

الجوز:

يعتبر غني بالماغنيسيوم، وأثبتت الدراسات أنه يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين، كما أنه مليء بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، وهو عامل آخر في مكافحة تراكم الكوليسترول السيئ.

الحبوب الكاملة:

توصي جمعية القلب الأمريكية بخمس أو ست أكلات من الحبوب الكاملة يوميا، فهي تقلل من الكولسترول السيئ وتحسن الكولسترول الجيد، ويعد الأرز البني أبر هذه الحبوب.

السبانخ:

غنية بمادة البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على الألياف، ويقول خبراء التغذية إن كمية قليلة من السبانخ بين الفترة والأخرى من شأنها أن تمنع انسداد الشرايين وأن تخفض ضغط الدم.

زيت الزيتون:

يعد علاجا فعالا للمشكلات الناجمة عن الكولسترول السيئ، فهو غني بمضادات الأكسدة وأحماض الأولييك غير المشبعة، ويوفر نظاما صحيا للدورة الدموية.

الكركم:

يتألف بشكل رئيسي من الكركمين، ويتميز بكفاءته العالية في إصلاح تلف جدران الشريان، بسبب قدرته الفائقة على مقاومة الالتهابات، وأثبتت الدراسات نجاح الكركم في منع الترسبات في الدم.

الأفوكادو:

يمكن استخدام الأفوكادو عصيرا أو في العديد من الأطباق الأخرى، مثل السلطة، فهو يحسن الصحة العامة ويعمل على تقليل الكولسترول السيئ وكذلك يخفض ضغط الدم بسبب غناه بفيتامين "E".

السمك:

تناول السمك مرتين في الأسبوع يساعد على تقليل تراكم الترسبات في الشرايين، فالأحماض الدهنية الموجودة في سمك السلمون والتونة والسردين والماكريل، تساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية، كما تعالج التهاب الأوعية الدموية.

البطيخ:

يعتبر الخيار الأفضل لمد الجسم بأكسيد النيتريك، الذي ثبت علميا أنه يخفض ضغط الدم ويقلل الالتهابات ويحسن عمل الشرايين، وللبطيخ دور مهم في خفض الدهون في البطن.

الثوم:

معروف بدوره الفعال في إذابة أي ترسبات في الأوعية الدموية، فهو يحارب إنزيما يعرف باسم الأنجيوتنسين الذي يضيق الأوعية الدموية.

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