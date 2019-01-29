كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:01 صباحاً - جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29-1-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

الزمالك ومصر للمقاصة ومواجهات نارية في إنجلترا ونصف نهائي كأس آسيا. أهلا بكم في الثلاثاء الكروي.

الزمالك يستضيف مصر للمقاصة في الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ 20 من الدوري المصري على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

في الرابعة عصرا يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب قطر في نصف نهائي كأس آسيا في لقاء يبث على قناة بي إن مكس 1.

وتنطلق الجولة الـ 24 في الدوري الإنجليزي بـ 6 مباريات.

نيوكاسل يواجه مانشستر سيتي في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد يواجه بيرنلي في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 5.

أرسنال ضد كارديَف سيتي في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

فولام ضد برايتون في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 12.

هدرسفيلد ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 7 في العاشرة إلا ربع.

ولفرهامبتون يواجه وست هام في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 8.

وفي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يلعب فالنسيا أمام خيتافي في العاشرة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي كأس إيطاليا، يلعب ميلان ضد نابولي في العاشرة إلا ربع.