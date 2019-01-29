كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:01 صباحاً - ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الحادية والعشرون

الدوري الإيطالي

انتهت، مساء أمس الاثنين، منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي بفوز جنوى على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق يوفنتوس فوزًا صعبًا في تلك الجولة على نظيره لاتسيو بهدفين مقابل هدف.

وتعرض إنتر ميلان لهزيمة غير متوقعة أمام تورينو بهدف دون رد، وتعادل نابولي سلبيًا مع ميلان في الجولة ذاتها.

أما روما فقد سقط في فخ التعادل مع أتالانتا بثلاثة أهداف لمثلهم.

وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي 2018-2019 بعد انتهاء الجولة الحادية والعشرون:

1 يوفنتوس 59 نقطة.

2 نابولي 48 نقطة.

3 إنتر ميلان 40 نقطة.

4 ميلان 35 نقطة.

5 روما 34 نقطة.

6 سامبدوريا 33 نقطة.

7 أتالانتا 32 نقطة.

8 لاتسيو 32 نقطة.

9 فيورنتينا 30 نقطة.

10 تورينو 30 نقطة.

11 ساسولو 29 نقطة.

12 بارما 28 نقطة.

13 جنوى 23 نقطة.

14 كالياري 21 نقطة.

15 سبال 21 نقطة.

16 أودينيزي 18 نقطة.

17 إمبولي 17 نقطة.

18 بولونيا 14 نقطة.

19 فروزينوني 13 نقطة.

20 كييفو فيرونا 8 نقاط.