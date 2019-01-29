كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:01 صباحاً - ميناء الإسكندرية يكذب صور تكدس السيارات المتداولة- فيديو

قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يقف على مسافة واحدة ما بين القائمين على حملة "خليها تصدي" والمستوردين للسيارات، ومع حق المستورد في أن يستثمر أمواله في استيراد السلع في إطار الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها، مشيرًا إلى أن الميناء يستقبل 70% من السيارات الواردة للموانئ المصرية.

وأكد "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد، أن ساحات تخزين السيارات داخل الميناء لا يوجد بها أي تكدس، موضحًا أن ميناء الإسكندرية شهد هذا العام زيادة في معدل أعداد السيارات القادمة من الخارج، الأمر الذي أدي إلى الزحام لفترة مؤقتة في تخزين السيارات ولكنه لم يؤثر على الحركة في الميناء.

وأضاف أن الزيادة في معدل أعداد السيارات القادمة من الخارج تصل نسبتها إلى 26%، مشددًا على أنه لا يوجد تكدس سيارات "زيرو" في الميناء، والصور المتداولة للتكدس قديمة وليست حديثة.

وأشار إلى أنه منذ 1 نوفمبر 2018 حتى اليوم استقبل الميناء 49074 سيارة خرج منها 45613 سيارة ويتبقى 3461 سيارة فقط، مؤكدًا أن الميناء على استعداد لاستيعاب أعداد كبيرة منالسيارات الزيرو.