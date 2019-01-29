كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:01 صباحاً - ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الحادية والعشرون

الدوري الإسباني

انتهت مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإسباني بعد فوز فريق رايو فاييكانو على نظيره فريق ألافيس بهدف دون رد.

وتمكن برشلونة من تخطي جيرونا بهدفين دون رد في الجولة ذاتها، في حين فاز ريال مدريد على نظيره إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أتلتيكو مدريد تخطى أيضًا، في تلك الجولة، خيتافي بهدفين دون رد، بينما اكتسح إشبيلية نظيره خيتافي بخماسية نظيفة.

وإليكم ترتيب الدوري الإسباني 2018-2019 بعد انتهاء الجولة الحادية والعشرون:

1 برشلونة 49 نقطة.

2 أتلتيكو مدريد 44 نقطة.

3 ريال مدريد 39 نقطة.

4 إشبيلية 36 نقطة.

5 ألافيس 32 نقطة.

6 خيتافي 31 نقطة.

7 فالنسيا 29 نقطة.

8 ريال بيتيس 29 نقطة.

9 ريال سوسيداد 27 نقطة.

10 إيبار 26 نقطة.

11 أتلتيك بيلباو 26 نقطة.

12 ليفانتي 26 نقطة.

13 بلد الوليد 25 نقطة.

14 جيرونا 24 نقطة.

15 إسبانيول 24 نقطة.

16 ليجانيس 23 نقطة.

17 رايو فاييكانو 23 نقطة.

18 سيلتا فيجو 21 نقطة.

19 فياريال 18 نقطة.

20 هويسكا 12 نقطة.